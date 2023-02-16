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Spor

CANLI ANLATIM! Trabzonspor - Basel

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu mücadelesinde sahasında Basel ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

16 Şubat 2023 Perşembe 19:22 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Trabzonspor - Basel
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UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor, sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetecek. Rumsas'ın yardımcılıklarını Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas yapacak. Karşılaşma TV8'den naklen yayımlanacak.

EKSİKLER

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Basel'de Males, Augustin ve Millar sakatlıkları nedeniyle yok, Ndoye cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

FUTBOL DÜNYASI TEK YÜREK OLACAK

Trabzonspor Kulübü tarafından davet edilen Süper Lig takımı başkanlarından olumlu geri dönüş alındı. Ayrıca tüm takım taraftarları da karşılaşmayı tribünlerden izleyebilecek.

Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edilecek.

TRABZONSPOR SİYAH FORMA, SİYAH TİŞÖRT İLE ÇIKACAK

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıkacak.

Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi. Maça gelecek taraftarlardan toplanacak oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek.

Maç öncesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin başladığı saate vurgu yapılarak 4 dakika 17 saniye boyunca taraftarlar tribünlerde sessiz kalacak.

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trézéguet, Maxi Gómez.

BASEL: Hitz, Lang, Nuhu, Pelmard, Calafiori, Frei, Burger, Xhaka, Novoa, Kade, Zeqiri.

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