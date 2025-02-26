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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Çaykur Rizespor

Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımı ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi26 Şubat 2025 Çarşamba 19:00 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Çaykur Rizespor
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında çarşamba günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Maç A Spor'dan naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Batagov, Savic, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Visca, Sikan, Banza

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Samet, Mithat, Buljubasic, Berkay, Ghezzal, Abdülkadir, Akintola, Sowe

4 PUAN İLE İLK SIRADA

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor.

Trabzonspor'un ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş ve Folcarelli, karşılaşmada görev alamayacak. Nwakaeme'nin durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak.

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