Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Papara Park'ya oynanacak olan maç, saat 19.00 başlayacak ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mehmet Ali Özer.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan maçı, ev sahibi ekip 3-1 kazanmıştı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan ,Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Ozan, Draguş, Zubkov, Nwakaeme, Banza.



Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Samet, Hoje, Berkay, Alikulov, Zeqiri, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe

Bordo mavili ekipte 5 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Ozan Tufan ve Edin Visca kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

LUNDSTRAM CEZALI

Trabzonspor'da kart cezalısı John Lundstram, bu maçta görev alamayacak.

RİZESPOR'DA EKSİKLER

Çaykur Rizespor'da tedavileri süren Rachid Ghezzal ve Giannis Papanikolaou sahadaki yerlerini alamayacak.

LİGDE 46. RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Trabzon'da oynanacak maçla ligde 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 45 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-9 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 90 gole, Çaykur Rizespor 43 golle karşılık verebildi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN GALİBİYET SERİSİ

İki takım arasında oynanan maçlarda son dönemde Çaykur Rizespor, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Yeşil-mavili takım sahasında son 3 lig maçı, deplasmanda da 1 lig maçı olmak üzere 4 karşılaşmada rakibi karşısında galip geldi.

Çaykur Rizespor, 2021-2022 sezonunda sahasında 3-2, 2023-24 sezonunda deplasmanda 3-2, kendi evinde 1-0 ve bu sezon da Rize'de 3-1 galip geldi.

Yeşil-mavililer, böylelikle Trabzonspor karşısında en iyi galibiyet serisini yakaladı.

TRABZONSPOR, SADECE KUPADA GALİP GELDİ

Trabzonspor, son dönemde rakibi karşısında sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda yeşil-mavililer karşısında galip gelmeyi başardı.

İki takım arasında bu sezon Papara Park'ta oynan karşılaşmayı Trabzonspor, 5-2 kazanarak grubu lider bitirip yarı finale yükselmişti

EN FARKLI GALİBİYETLER TRABZONSPOR'DAN

Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında en farklı galibiyete ulaşan taraf oldu.

Bordo-mavililer, 2015-2016 sezonunda sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0, 2005-2006 sezonunda da deplasmanda 6-1 yenmeyi başarmıştı.