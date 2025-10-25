Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşıyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Ali Şansalan oturuyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Jabol, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin, Claro, Mujakic, Legowski, Yalçın, Kerem, Halil, Serdar, Thiam.

Ligde 25 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 20 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Ligde son 3 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u da Rize'de 2-1 yenen bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da mağlup etmesi halinde ligde 131 hafta sonra art arda 4 maç kazanmış olacak.

SAHASINDA BU SEZON YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup ederken Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

SAHASINDA 167 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 167 gündür sahasında kaybetmiyor.

Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde tek mağlubiyeti geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgi ile almıştı.

Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan karşılaşmanın ardından 167 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme ve genç oyuncu Salih Malkoçoğlu haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligde oynadığı 9 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik alan İstanbul ekibi, 5 de yenilgi yaşadı. Eflatun-sarılı takım, topladığı 8 puan ve averajla 14. sırada haftaya başladı.

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Eyüpspor, Trabzon deplasmanından da puan ya da puanlar alarak teknik direktör Orhan Ak yönetiminde çıkış yakalamaya çalışacak.

Tarafların geçen sezon oynadığı maçlarda İstanbul'daki karşılaşma 0-0 sona ererken, Trabzon'daki müsabakayı ise bordo-mavili ekip 1-0 kazanmıştı.