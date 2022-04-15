Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelenin VAR hakemi Erkan Engin.

Ligde 23 haftadır liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, şampiyonluğunu bu hafta ilan etmeye çalışacak. Ligde 72 puanla ilk sırada yer alan Karadeniz ekibi, 59 puanlı Fenerbahçe ve 58 puanlı İttifak Holding Konyaspor'un önünde mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Bordo-mavililer, bu hafta şampiyon olması halinde de ligin en erken şampiyon takımı unvanını elde edecek.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Trabzonspor'da kart cezaları tamamlanan Djaniny, Bakasetas ve Siopis takımda yer alacak, sakatlığı süren Trondsen dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Fatih Karagümrük'te Adnan ve Jimmy Durmaz cezaları nedeniyle kadroda olmayacak.

TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR



Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek devraldığı liderliği 23 haftadır sürdüren bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'ü yenmesi, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un da puan kaybetmeleri halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

TRABZONSPOR'DA İKİ OYUNCU SINIRDA



Fatih, Karagümrük maçı öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde Nwakaeme ve Denswil, bugün kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyecekler.

KARAGÜMRÜK'E KARŞI 7'DE 7



Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında büyük üstünlük kurmuş durumda.

Bugüne kadar toplam 7 kez karşılaşan iki takımın 7 maçını da Trabzonspor kazandı.

AVCI'NIN KARAGÜMRÜK KARNESİ



Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Karagümrük'e karşı 3. maça çıktı ve bu maçların tamamında galibiyet sevinci yaşadı.

Öte yandan Abdullah Avcı ile Volkan Demirel, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius.

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Levent, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic.