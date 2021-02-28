İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2021 Pazar / 16 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4294
  • EURO
    8,982
  • ALTIN
    412.302
  • BIST100
    1471.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CANLI ANLATIM! Trabzonspor - Fenerbahçe
Spor

CANLI ANLATIM! Trabzonspor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

28 Şubat 2021 Pazar 18:00 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 18:01
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Atilla Szalai, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Pelkas, Osayi, Mesut Özil, Mame Thiam.

CANLI SKOR

Trabzonspor 0-0 Fenerbahçe

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.