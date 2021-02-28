28 Şubat 2021 Pazar 18:00 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 18:01

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu.

İLK 11'LER



TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.



FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Atilla Szalai, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Pelkas, Osayi, Mesut Özil, Mame Thiam.



CANLI SKOR



Trabzonspor 0-0 Fenerbahçe

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