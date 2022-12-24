Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak, Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Bu akşam Akyazı'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

LİGDE GENEL TABLODA FENERBAHÇE ÖNDE



Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 98 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 galibiyet aldı, 34 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 129 golüne, Trabzonspor 100 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR İÇ SAHADA GALİBİYET SAYISINDA ÜSTÜN



İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 55 maçta Trabzonspor 24, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 65, Fenerbahçe 59 gol attı.

Ligde ise Trabzon'daki 49 maçtan 19'unu bordo-mavili takım kazandı, sarı-lacivertliler 18 galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 55, sarı-lacivertliler 57 gol kaydetti.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Maxi Gomez.

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Ferdi, Joshua King, Batshuayi.