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Spor

CANLI ANLATIM! Trabzonspor - Galatasaray

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor.

26 Aralık 2020 Cumartesi 18:08 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 18:09
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Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Medical Park Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. 

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar İe, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Djaniny.

GALATASARAY: Okan, Omar, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan.

CANLI SKOR

Trabzonspor 0-0 Galatasaray

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

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