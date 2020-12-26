Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Medical Park Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar İe, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Djaniny.
GALATASARAY: Okan, Omar, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan.
CANLI SKOR
Trabzonspor 0-0 Galatasaray
Goller:
CANLI ANLATIM (İLK YARI)