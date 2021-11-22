22 Kasım 2021 Pazartesi 18:43 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 18:57

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Trabzonspor - Gaziantep FK canlı olarak beIN Sports'tan yayınlanacak.

Ligde 30 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Ligin ilk 12 haftasında 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzonspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Trabzonspor'da kart cezalısı Uğurcan Çakır ile sakatlıkları bulunan Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Koita forma giyemeyecek. Sakatlığı büyük ölçüde düzelen Hamsik'in de riske edilmesi beklenmiyor.

Gaziantep FK'da kart cezalısı Figueiredo ile sakatlıkları devam eden Kenan Özer, Borven ve Halil İbrahim Pehlivan Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Son antrenmanda sakatlanan Muhammet Demir'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ 25 MAÇA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR



Trabzonspor, Gaziantep FK'yi mağlup ederek yenilmezlik serisini de 25 maça çıkarmayı hedefliyor.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

AVCI'NIN İLK 11 TERCİHLERİ DEĞİŞEBİLİR



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ligde son oynanan Beşiktaş karşılaşmasındaki 11'inden farklı olarak kalede Uğurcan'ın yerine Erce'ye, savunmada Hüseyin'in yerine cezasını tamamlayan Edgar'a, orta sahada sakatlığı bulunan Hamsik'in yerine Siopis'e, Bakasetas'ın yokluğunda da Cornelius'a forma vermesi bekleniyor.

KAPTAN NWAKAEME OLACAK



Trabzonspor'da kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda maçta kaptanlık pazubandını Anthony Nwakaeme takacak. Nwakaeme, bu maçla birlikte bu sezon ilk kez sahaya takım kaptanı olarak çıkacak.

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Erce Kardeşler, Dorukhan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Djaniny, Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius.

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Oğuz, Recep Niyaz, Doğan, Alexandru Maxim, Caulker, Kitsiou, Nouha Dicko.