12 Mart 2022 Cumartesi 18:02 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 18:04

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan, yönetecek. VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.

Ligde 67 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Ligde ikinci devreye üst üste aldığı 4 galibiyetle başladıktan sonra 5 maçını puansız kapatan Göztepe, 29. haftaya 27 puanla 17. sırada girdi.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Sarı kart cezalısı Atınç Nukan'ın forma giyemeyeceği Göztepe'de Marko Mihojevic ve François Moubandje'nin sakatlığı bulunuyor.

STJEPAN TOMAS İLE İLK MAÇ



Hafta içinde teknik direktör Nestor El Maestro'nun yerine Stjepan Tomas'ı göreve getiren Göztepe'de ilk maçına çıkacak Tomas, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig tarihindeki 33. teknik direktörü olarak görev yapacak.

Daha önce Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'un başında 24 Süper Lig maçına çıkan Tomas'ın bu ekiplerle 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunuyor. Tomas'ın çalıştırdığı takımlar bu müsabakalarda 27 gol atıp kalesinde 47 gol gördü.

28. RANDEVU



Trabzonspor ile Göztepe, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 28. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 27 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 12-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 10 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 38 gol atarken kalesinde 20 gol gördü.

Trabzonspor, sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 1-0'lık sonuçla kazanmıştı.

GÖZTEPE'NİN TRABZON'A ŞANSI TUTUYOR



Süper Lig'de üst üste 5. sezonunu geçiren Göztepe, Trabzon'da Bordo-Mavililer'e karşı 2 galibiyet alırken, sahadan 1 kez berabere bir kez de yenilgi ile ayrıldı. Bu arada zorlu maç öncesinde Göztepe'de sarı kart cezalısı Atınç Nukan forma giyemeyecek. Marko Mihojevic ve François Moubandje'nin ise sakatlığı bulunuyor.

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

GÖZTEPE: Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Aytaç, Halil, Cherif, Di Santo.