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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Hatayspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Maçın skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

12 Şubat 2024 Pazartesi 16:04 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Hatayspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. VAR hakemi olarak da Halil Umut Meler görev yapacak.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatına son vermeye çalışacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Fernandes, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis

Hatayspor: Erce, Kilama, Burak, Kamil, Cemali, Görkem, Matondo, Bashiru, Strandberg, Rivas, Halil

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen, maçta görev alamayacak.

HATAYSPOR'DA SON DURUM

Ligde topladığı 28 puanla 12. sırada bulunan Hatayspor, 37 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor, ilk yarıda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 yenmişti.

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