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Spor

CANLI ANLATIM! Trabzonspor - Kasımpaşa

Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un 5 puanı bulunurken Kasımpaşa'nın ise 8 puanı bulunuyor.

30 Ekim 2020 Cuma 19:09 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 19:17
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Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Medical Park Stadı'nda başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un 5 puanı bulunurken Kasımpaşa'nın ise 8 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar le, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Flavio, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe.

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Sadiku, Haddadi, Tirpan, Hajradinovic, Aytaç, Yusuf, Varga, Hodzic.

CANLI SKOR

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

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