Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Medical Park Stadı'nda başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un 5 puanı bulunurken Kasımpaşa'nın ise 8 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar le, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Flavio, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe.
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Sadiku, Haddadi, Tirpan, Hajradinovic, Aytaç, Yusuf, Varga, Hodzic.
CANLI SKOR
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