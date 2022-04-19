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Spor

CANLI ANLATIM! Trabzonspor - Kayserispor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final maçında evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

19 Nisan 2022 Salı 19:34 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 19:34
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleye Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçın VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

Ligde 73 puanla lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final hedefi için avantajlı sonuçla sahadan ayrılmak istiyor.

Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak yarı final maçının rövanşı ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve hafif sakatlığı bulunan Djaniny kadroda yer almayacak.

EN SON 1984 YILINDA

En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanarak 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE'Yİ ELEDİ

Kayserispor 3. turdan başladığı kupa serüveninde sırasıyla Artvin Hopa (3-0), Iğdır FK (4-0), 68 Aksaray Bld.'yi (4-0) saf dışı bıraktı. Son 16 turunda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de on kişiyle 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde Beşiktaş'ı yine deplasmanda 2-1 yenip yarı finale çıktı.

TRABZONSPOR 9 KEZ KUPAYA UZANDI

Kayserispor 3. turdan başladığı kupa serüveninde sırasıyla Artvin Hopa (3-0), Iğdır FK (4-0), 68 Aksaray Bld.'yi (4-0) saf dışı bıraktı. Son 16 turunda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de on kişiyle 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde Beşiktaş'ı yine deplasmanda 2-1 yenip yarı finale çıktı.

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Kouassi, Cornelius.

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, Kemen, Emrah, Gavranovic, Mame Thiam.

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