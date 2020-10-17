Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Medical Park Stadı'nda, 19:00'da başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetirken karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR:Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Safa Kınalı, Diabate, Afobe
M. BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Edin Visca, Deniz Türüç, Demba Ba
CANLI SKOR
Trabzonspor 0-0 M. Başakşehir
Goller:
CANLI ANLATIM (İLK YARI)