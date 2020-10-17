İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2020 Cumartesi / 29 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9347
  • EURO
    9,2997
  • ALTIN
    484.61
  • BIST100
    1192.73
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CANLI ANLATIM! Trabzonspor - M. Başakşehir
Spor

CANLI ANLATIM! Trabzonspor - M. Başakşehir

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Trabzonspor'un 5 puanı bulunurken Başakşehir'in ise 1 puanı bulunuyor.

17 Ekim 2020 Cumartesi 18:03 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 18:03
ABONE OL

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Medical Park Stadı'nda, 19:00'da başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetirken karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR:Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Safa Kınalı, Diabate, Afobe

M. BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Edin Visca, Deniz Türüç, Demba Ba

CANLI SKOR

Trabzonspor 0-0 M. Başakşehir

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.