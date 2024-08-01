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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Ruzomberok

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında temsilcimiz Trabzonspor, Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

1 Ağustos 2024 Perşembe 19:16 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Ruzomberok
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak. Maç A Spor'dan yayınlanacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Ozan, Visca, Cihan, Trezeguet, Draguş.

Ruzomberok: Frühwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chrien, Gerec.

Galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdıracak Trabzonspor'un 2 farklı mağlubiyeti durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Bordo mavililer, müsabakayı üç ve daha farklı skorla kaybederse turu Ruzomberok geçecek.

Trabzonspor'da yeni transfer Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bordo-mavililer, geride kalan 150 maçta 55 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 192 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 94, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 95. MAÇ

Trabzonspor, Ruzomberok ile oynayacağı müsabakayla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 95. maçına çıkacak.

Bu kulvarda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 94 maçta 37 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 maçta ise rakiplerine boyun eğdi.

Rakip fileleri 129 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.

SLOVAKYA TAKIMLARIYLA 2. KEZ EŞLEŞTİ

Trabzonspor, Slovakya temsilcileriyle Avrupa kupalarında ikinci kez rakip oldu.

İlk olarak 1996-1997 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Slovan Bratislava ile karşılaşan Karadeniz ekibi, deplasmanda rakibine 2-1 yenilmesine karşın, sahasında 4-1 kazanarak tur atladı.

Tarihinde eşleştiği ikinci Slovak takımı olan Ruzomberok karşısında ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanan bordo-mavililer, bu avantajını rövanşta değerlendirmesi halinde yine bir Slovakya temsilcisini saf dışı bırakarak yoluna devam edecek.

AVRUPA'DAKİ TARİHİ GALİBİYETLER

Trabzonspor'un Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı aldığı başarılı sonuçlar akıllarda kaldı.

Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona, 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i, 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirdi.

EN FARKLI GALİBİYET

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonu UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, geride kalan 150 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Bordo mavili ekip, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Trabzonspor, 1990-1991 sezonu Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Karadeniz ekibinin unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

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