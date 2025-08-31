Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı üçüncü hafta da evinde Hesap.com Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.11'LER BELLİ OLDU
Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Zubkov, Folcarelli, Okay, Olaigbe, Augusto, Onuachu.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Musaba, Yunus, Emre, Mouandilmadji.
TRABZONSPOR'DA TEK EKSİK
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımda yer alamayacak.