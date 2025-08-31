İSTANBUL 35°C / 22°C
Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Samsunspor

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Samsunspor'u konuk edecek. Mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

31 Ağustos 2025 Pazar 18:13
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Samsunspor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı üçüncü hafta da evinde Hesap.com Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Zubkov, Folcarelli, Okay, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Musaba, Yunus, Emre, Mouandilmadji.

TRABZONSPOR'DA TEK EKSİK

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımda yer alamayacak.

