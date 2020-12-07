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Spor

CANLI ANLATIM! Trabzonspor - Sivasspor

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Trabzonspor evinde Sivasspor'u ağırlıyor.

07 Aralık 2020 Pazartesi 18:46 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 18:46
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Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar le, Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Afobe.

SİVASSPOR: Samassa, Caner Osmanpaşa, Aaron, Camara, Ziya Erdal, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Ninga, Gradel, Yatabare.

CANLI SKOR

Trabzonspor 0-0 Sivasspor 

Goller: 

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

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