Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar le, Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Afobe.
SİVASSPOR: Samassa, Caner Osmanpaşa, Aaron, Camara, Ziya Erdal, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Ninga, Gradel, Yatabare.
CANLI SKOR
Trabzonspor 0-0 Sivasspor
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CANLI ANLATIM (İLK YARI)