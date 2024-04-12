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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Sivasspor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, evinde EMG Yapı Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

12 Nisan 2024 Cuma 18:31 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Sivasspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşıyor.

Papara Park Stadyumu'nda 20:00'de başlayan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe.

Sivasspor: Nikolic, Murat, Appindangoye, Camara, Uğur, Charisis, Poungouras, Bartuğ, Menig, Koita, Manaj.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Ev sahibi ekip Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen, Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Mehmet Can Aydın'ın durumu maç saatinde belli olacak.

SİVASSPOR'DA EKSİKLER

Sivasspor, Trabzonspor maçından önce bir açıklama yayımlayarak sakatlıkları bulunan Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan ve Azizbek Turgunbayev'in mücadelede forma giyemeyeceğini duyurdu.

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