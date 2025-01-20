Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor ile sahasında karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. VAR koltuğunda Portekizli hakem Helder Malheiro oturacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0, ligde Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden bordo-mavililer, art arda sahasındaki 3. resmi maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bordo-mavililerde Denis Draguş ve Arif Boşluk'un sakatlığı bulunuyor.

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Lundstram, Batahov, Eren, Mendy, Umut, Ozan, Visca, Nwakaeme, Banza.

Sivasspor: Nikolic, Murat, Uros, Noah, Uğur, Samuel, Charisis, Fode, Alex, Rodrigues, Manaj.

TRABZONSPOR, 238 GÜNLÜK ÖZLEMİNE SON VERMEK İSTİYOR

Geçen hafta Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor, evinde Net Global Sivasspor'u da mağlup etmesi halinde 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

Ligde 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 22 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon iki maç üst üste kazanamadı.

Ligde art arda 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, iki maç üst üste sevinemeyerek bir türlü seri başlangıcı yaşayamadı.

GEÇEN SEZONU 3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİYLE KAPAMIŞTI

Trabzonspor, en son üst üste galibiyeti geçen sezonun sonunda yaşamıştı.

Ligin son 3 maçında sahasında İstanbulspor'u 3-0, deplasmanda Rams Başakşehir'i 1-0, evinde Ankaragücü'nü 4-2 yenen bordo-mavililer, 26 Mayıs 2024'ten itibaren iki maç üst üste kazanmaya hasret kaldı.

Trabzonspor, Net Global Sivasspor'u yenmesi halinde 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan 6 puanla ayrılmış olacak.

SAHASINDA KOLAY KAYBETMİYOR

Trabzonspor, sahasında bu sezon başarılı performansıyla da dikkat çekiyor.

Ligin 19 haftalık ilk yarısında sahasında 9 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, sahasındaki tek mağlubiyeti Fenerbahçe karşısında 90+12. dakikada yediği golle 3-2'lik sonuçla yaşamıştı.