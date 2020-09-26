Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Yeni Malatyaspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.
İlk 11'ler belli oldu:
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, Abdülkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Afobe.
YENİ MALATYASPOR: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Karim Afes, Cueva, Youssuf, Ahmed İldiz, Adem, Umut, Fofana
CANLI SKOR:
Trabzonspor 0-0 Yeni Malatyaspor