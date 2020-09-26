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Spor

CANLI ANLATIM! Trabzonspor - Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Galibiyet hasretini sona erdirmek isteyen iki takımın da karşılaşma öncesinde birer puanı bulunuyor.

26 Eylül 2020 Cumartesi 18:06 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 18:07
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Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Yeni Malatyaspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

İlk 11'ler belli oldu:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, Abdülkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Afobe.

YENİ MALATYASPOR: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Karim Afes, Cueva, Youssuf, Ahmed İldiz, Adem, Umut, Fofana

CANLI SKOR:

Trabzonspor 0-0 Yeni Malatyaspor

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