27 Mayıs 2021 Perşembe 18:54 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:57

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Altay, Mert, Merih, Çağlar, Kaan, Rıdvan, Taylan, Orkun, Cengiz, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu

AZERBAYCAN: Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev



2021'DE YENİLGİ YOK



A Milli Takım, Azerbaycan karşılaşmasıyla 2021 yılındaki dördüncü maçına çıkacak. Milliler, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi. Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN 8. RANDEVUDA



İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 maçtan 5'ini Türkiye, 1'ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı. Geride kalan 4'ü resmi, 3'ü özel 7 maçta toplam 9 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 2 gol gördü. İki takım arasında 2011 yılında İstanbul'da oynanan, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ İLE MİLLİLER 74. MAÇINDA



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan ile oynanacak hazırlık maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 74. karşılaşmasına çıkacak. Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 20'si özel 73 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 73 maçta 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 116 gol attı, kalesinde 73 gole engel olamadı.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 21. ÖZEL MAÇ



A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 21. özel maçına Azerbaycan karşısında çıkacak. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 53 RESMİ MAÇ



A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 53 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.