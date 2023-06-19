A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Maresca yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni, dördüncü hakemliğini ise Luca Massimi üstlenecek.

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Salih Özcan, Orkun, Cengiz, Kerem, Barış Alper.

GALLER: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Morrell, Wilson, Ramsey, James, Johnson.

TEK EKSİK VAR

Ay-yıldızlı ekipte sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarılmıştı.

GRUPTA PUAN DURUMU

Grubun diğer maçında ise aynı gün Ermenistan ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise dördüncü maç gününü de bay geçecek.

D Grubu'nda dördüncü maçlar öncesinde Türkiye 6 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Hırvatistan ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Galler ise averajla üçüncü sırada bulunuyor. Dördüncü sıradaki Ermenistan'ın 3, son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.

A MİLLİ TAKIMIMIZ'IN 616. MAÇI

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Samsun'da Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 616. müsabakaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 336'sı resmi, 279'u özel toplam 615 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 238 galibiyet, 145 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 263'ü deplasmanda, 269'u evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 837 gol attı, kalesinde 880 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 615 karşılaşmanın 532'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 615 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

STEFAN KUNTZ İLE 18. SINAV

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 18. maçını Galler karşısında oynayacak.

Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 41 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.

GALLER İLE 8. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Samsun'da karşılaşacağı Galler'le 8. kez karşı karşıya gelecek.

Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 4 yenilgi ve bir beraberlik yaşadı.

Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 16 Haziran 2021 tarihinde karşılaştı. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan karşılaşmayı Galler 2-0 kazanmıştı.

Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 7 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.