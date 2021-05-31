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Spor

CANLI ANLATIM! Türkiye - Gine

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde Milli Takımımız Gine ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:15 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:10
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Gine ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Aliyar Aghayev düdük çalacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşürmeden önceki son maç olan Gine karşılaşmasında performansını görmek istediği oyuncularını son kez izleyecek. Ay-yıldızlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan, Rıdvan, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz, Abdülkadir, Enes

GİNE: Keita, Camara, Sow, Pogba, Konate, Mamadou, Sylla, Cisse, Conte, Barry, Jose Kante.

Türkiye 0-0 Gine (ilk yarı oynanıyor)

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