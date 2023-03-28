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Spor

CANLI ANLATIM! Türkiye - Hırvatistan

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

28 Mart 2023 Salı 20:21 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Türkiye - Hırvatistan
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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg, dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci üstlenecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise ikinci maç gününü bay geçecek.

EKSİKLER

A Milli Takımımız'da aday kadroya çağırıldıktan sonra sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Abdülkerim Bardakçı dışında eksik bulunmuyor.

Hırvatistan'da dizinden sakatlanan Petkovic'in yanı sıra Galler maçında sakatlık geçiren Marko Livaja Bursa'ya getirilmedi.

İLK 11'LER:

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal.

HIRVATİSTAN: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic.

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