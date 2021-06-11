11 Haziran 2021 Cuma 20:47 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 20:53

A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Bu mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor

İLK 11'LER



TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Ozan, Yusuf, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

İTALYA: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Hareketsiz, Insigne.



SAAT: 22:00

STAT: Roma Olimpiyat

HAKEM: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

YAYIN: TRT 1