30 Mart 2021 Salı 20:20 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 20:41

A Milli Futbol Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk ediyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak maçı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetecek. Türkiye - Letonya maçını TRT 1 canlı yayınlayacak.

Milli Takımımız G Grubu'nda oynadığı ilk maçta Hollanda'yı 4-2, Norveçi'i ise 3-0 yenmişti ve bu sonuçla liderlik koltuğuna oturmuştu.

İLK 11'LER



TÜRKİYE: Uğurcan, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner, Okay, Kenan, Hakan, Ozan Tufan, Yusuf, Burak



LETONYA: Steinbors; Savalnieks, Oss, Emsis, Cernomordijs, Jurkovskis; Fjodorovs, Tobers, Ciganiks; J.Ikaunieks; Uldrikis.



STAT: Atatürk Olimpiyat

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT 1

HAKEM: Daniel Stefanski (Polonya)