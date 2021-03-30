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Spor

CANLI ANLATIM! Türkiye - Letonya

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya'yı ağırlıyor.

30 Mart 2021 Salı 20:20 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 20:41
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A Milli Futbol Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk ediyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak maçı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetecek. Türkiye - Letonya maçını TRT 1 canlı yayınlayacak.

Milli Takımımız G Grubu'nda oynadığı ilk maçta Hollanda'yı 4-2, Norveçi'i ise 3-0 yenmişti ve bu sonuçla liderlik koltuğuna oturmuştu.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner, Okay, Kenan, Hakan, Ozan Tufan, Yusuf, Burak

LETONYA: Steinbors; Savalnieks, Oss, Emsis, Cernomordijs, Jurkovskis; Fjodorovs, Tobers, Ciganiks; J.Ikaunieks; Uldrikis.

STAT: Atatürk Olimpiyat

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT 1

HAKEM: Daniel Stefanski (Polonya)

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