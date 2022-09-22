A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Lüksemburg'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthias Jöllenbeck olacak.

Gruptaki diğer maçta ise Litvanya, Faroe Adaları'nı konuk edecek.

EKSİKLER

Ay-yıldızlı ekipte Salih Özcan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milli takımda sakatlığı bulunan Merih Demiral'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Ayrıca bir önceki aday kadroda yer alan Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

1 PUAN B LİGİ'NE YETECEK

Gruptaki sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım, son maçında da sahasında Litvanya'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek.

Gruptaki tek yenilgisini sahasında Türkiye'den alan Lüksemburg ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'un grup liderliği iddiasını sürdürmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor.

KUNTZ İLE 11. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 11. maçına Lüksemburg karşısında çıkacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 28 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.

A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0, üçüncü maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0 ve son maçında İzmir'de Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.

MİLLİLERİMİZ SON 7 MAÇI KAZANDI

Lüksemburg'a karşı 22 Ekim 1972'de oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Türkiye, daha sonraki 7 karşılaşmadan galip ayrıldı.

Taraflar, son maçlarını ise bu yıl Lüksemburg'da oynadı. 11 Haziran 2022'de, Lüksemburg Stadı'nda yapılan UEFA Uluslar Ligi maçını ay-yıldızlı ekip, Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazandı.

İLK 11'LER:

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Kaan Ayhan, Çağlar, Eren Elmalı, Cengiz, Orkun Kökçü, Ferdi, Kerem Aktürkoğlu, Enes, Halil Dervişoğlu.

LÜKSEMBURG: