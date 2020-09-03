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Spor

CANLI ANLATIM! Türkiye - Macaristan! Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde ilk maçına Macaristan karşısında çıkıyor. Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Macaristan Milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

03 Eylül 2020 Perşembe 20:20 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 20:29
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grupta Türkiye ile Macaristan Sivas'ta karşı karşıya geliyor. Macaristan'ın A Milli Futbol Takımımıza karşı daha önce oynanan maçlarda üstünlüğünü bulunuyor. Macaristan 6 kez sahadan galip ayrılırken, Millilerimiz ise rakibine karşı 4 kez sahadan galip ayrıldı. Peki, Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye Macaristan maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. 

Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu:

Türkiye: Uğurcan Çakır; Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Kaan Ayhan, Mert Hakan, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç; Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai.

TARİH: 03.09.2020

STADYUM: Sivas 4 Eylül Stadı

HAKEM: Artur Dias

SAAT: 21:45

YAYIN KANALI: TRT 1 canlı izlemek için şu adrese gidebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/Canli-izle

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