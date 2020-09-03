03 Eylül 2020 Perşembe 20:20 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 20:29

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grupta Türkiye ile Macaristan Sivas'ta karşı karşıya geliyor. Macaristan'ın A Milli Futbol Takımımıza karşı daha önce oynanan maçlarda üstünlüğünü bulunuyor. Macaristan 6 kez sahadan galip ayrılırken, Millilerimiz ise rakibine karşı 4 kez sahadan galip ayrıldı. Peki, Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye Macaristan maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu:

Türkiye: Uğurcan Çakır; Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Kaan Ayhan, Mert Hakan, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç; Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai.

TARİH: 03.09.2020

STADYUM: Sivas 4 Eylül Stadı

HAKEM: Artur Dias

SAAT: 21:45

YAYIN KANALI: TRT 1 canlı izlemek için şu adrese gidebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/Canli-izle