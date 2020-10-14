14 Ekim 2020 Çarşamba 20:27 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 20:27

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU



TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak.

SIRBİSTAN: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic.