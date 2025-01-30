Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

Son olarak sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçen ve topladığı 9 puan ile ligde 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor.

"Kara kartal" oynadığı 7 mücadelede 10 kez gol sevinci yaşarken, 14 de ise topu filelerinde gördü.

Joseph Oosting yönetimindeki ev sahibi ekip ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayarak 7 puan topladı ve sıralamada 26. basamakta bulunuyor.

Bu sezon organizasyonda kalesinde 9 gol gören Hollanda ekibi, 7 kez de rakip fileleri havalandırdı.

Twente, "Kupa 2"de 7. hafta mücadelesinde Malmö'yü 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Steijn, Rots, Ltaief, Van Wolfswinkel

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile.

1 MAÇTA GOL YEMEDİ

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatmakta güçlük çekti.

UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayan Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano ile oynadığı iki maçta kalesinde 4 gol gördü.

Adını lig aşamasına yazdıran ve 2 mağlubiyetle başlayan "Kara kartal" oynadığı 7 karşılaşmada 10 attı. Siyah-beyazlılar, söz konusu 7 mücadelede 14 de gol yedi.

Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada toplam 18 gol kaydeden siyah-beyazlı takım, rakiplerinin de aynı sayıda golüne ise engel olamadı.

Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gol yemediği tek müsabaka, deplasmanda 1-0 kazanılan Olimpik Lyon maçı olarak kayıtlara geçti.

SAM STEIJN FORMDA

Beşiktaş'ın deplasmanda karşılaşacağı Twente'de en formda isim 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Sem Steijn olarak göze çarpıyor.

Hollandalı futbolcu, bu sezon Twente formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkarken, takımına 18 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Steijn, Avrupa Ligi'nde ise bu sezon 6 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

EKSİKLER

Siyah-beyazlılarda Twente karşısında 4 futbolcu forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta UEFA listesinde isimleri olmayan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, Hollanda temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

Öte yandan Süper Lig'de hafta sonu Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Jonas Svensson ile Emirhan Topçu'nun durumunun ise sağlık heyetiyle yapılacak değerlendirmenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

KAZANIRSA PLAY-OFF'TA

UEFA Avrupa Ligi'nde lig tablosunda 24. basamakta yer alan siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda hiçbir sonuca bakmaksızın üst tura yükselecek.

"Kara kartal"ın beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da adını play-off'a yazdırması mümkün.

Beşiktaş, Hollanda deplasmanında kaybederse diğer karşılaşmaların sonuçları doğrultusunda yoluna devam edebilecek.

Solskjaer'in takımı tek farklı mağlup olur, Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla yenerse, siyah-beyazlı ekibin Avrupa macerası son bulacak.

Beşiktaş'ın bir farkla yenilgisi durumunda Ferencvaros, AZ Alkmaar'a en az 5 farklı mağlup olursa, siyah-beyazlı ekip, Macaristan temsilcisini geride bırakacak.

İlk 24 içinde yer almayan takımlardan Porto, evinde en fazla 2 farklı şekilde Maccabi Tel Aviv'e yenilirse, Braga sahasında Lazio'yu yenemezse ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, Beşiktaş bir farkla yenilse de play-off etabına yükselecek.

Avrupa Ligi'nde 9 puanı bulunan Roma, ikinci sırada bulunan Eintracht Frankfurt'a sahasında 7 farklı yenilirse, siyah-beyazlılar tek farklı kaybetse de İtalyan takımını geride bırakabilecek.

AVRUPA'DA 252. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 252. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 251 müsabakada 95 galibiyet, 49 beraberlik, 107 yenilgi yaşadı.

Avrupa arenasında 338 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 383 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 131. MAÇ

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 130 karşılaşmaya çıktı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana da UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 48 yenilgi yaşadı.

"Kupa 2"de oynadığı müsabakalarda 207 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 173 gol gördü.

"Kara kartal" Twente karşısında bu organizasyondaki 131. mücadelesini verecek.

HOLLANDA TAKIMLARI İLE 12. MAÇ

Beşiktaş, Hollanda temsilcileriyle 12. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Hollanda ekipleri Feyenoord, PSV ve Ajax ile toplamda 11 kez mücadele etti.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu maçlarda 10 kez rakip ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 23 gol gördü.

TWENTE İLE İLK RANDEVU

Beşiktaş, Twente ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce 11 kez Hollanda temsilcileriyle karşılaşan siyah-beyaz, Avrupa kupalarında ilk kez Twente ile kozlarını paylaşacak.

TWENTE 8. KEZ RAKİP

Hollanda ekibi, Türk takımlarıyla daha önce 7 kez karşılaştı.

Twente, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekiple 5, Bursaspor ile de 2 kez kozlarını paylaşan Hollanda takımı, bu maçlardan 2 kez galip ayrıldı.

Türk ekiplerine 4 kez mağlup olan Twente, 1 kez de sahadan eşitlikle ayrıldı.

Bu maçlarda kalesinde 13 gol gören Hollanda temsilcisi, 9 kez de gol sevinci yaşadı.

ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken, "Kara kartal" bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenmişti.

FARKLI GALİBİYETLER

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

"Kara Kartal", geçen sezon UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 kaybetti.

EN GOLCÜSÜ DERELİOĞLU

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.

1993-1999 yıllarında giydiği siyah-beyazlı formayla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

"Kara Kartal"da Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile Brezilyalı golcü Bobo da Avrupa arenasında 12'şer gol kaydetti.