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Spor

CANLI ANLATIM! Ümraniyespor-Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

22 Nisan 2023 Cumartesi 18:01 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Ümraniyespor-Beşiktaş
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, HangiKredi Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşıyor.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başladı. Hakem Cihan Aydın'ın yönettiği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev yapıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırarak maça 3. sırada çıkıyor.

Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ve Şenol Güneş'in göreve başladığı mücadelede Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.

EKSİKLER

Ümraniyespor'da cezası sona eren Isaac Sackey bu maçta takımdaki yerini alabilecek.

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkları olan Dele Alli ve Tayyip Talha dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığı düzelen Cenk Tosun'un ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

İLK 11'LER:

ÜMRANİYESPOR: Orkun, Onur, Sackey, Glumac, Popov, Kartal, Avonou, Oğuz, Kayode, Geraldo, Umut Nayir.

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.

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