Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşıyor..

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa Öğretmenoğlu oturacak.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK JOAO PEDRO

Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanında Joao Pedro'dan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, yarınki zorlu deplasman maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Oğuz Gürbulak, Kartal Kayra, Onur Ayık, Bettaieb, Umut Nayir.

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, İrfan Can Kahveci, Arao, Crespo, Rossi, Valencia, Batshuayi.