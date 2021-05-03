İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Mayıs 2021 Pazartesi / 21 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2661
  • EURO
    9,9804
  • ALTIN
    476.55
  • BIST100
    1421.15
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CANLI ANLATIM! Fenerbahçe - Erzurumspor
Spor

CANLI ANLATIM! Fenerbahçe - Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig'in 39'uncu haftasında Fenerbahçe evinde Erzurumspor'u ağırlıyor.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:25 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:36
ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geride kalan haftalarda topladığı 73 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, takımdaki yerlerini alamayacak.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Ozan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Petrus, Omolo, Cenk Ahmet, Obertan, Novikovas, Oltan.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.