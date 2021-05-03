Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geride kalan haftalarda topladığı 73 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, takımdaki yerlerini alamayacak.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Harun, Ozan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Petrus, Omolo, Cenk Ahmet, Obertan, Novikovas, Oltan.