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Spor

CANLI ANLATIM! Fenerbahçe -Kayserispor

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırlıyor.

25 Ocak 2021 Pazartesi 18:03 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 19:09
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

İLK 11'LER 

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Kanga.

CANLI SKOR

Fenerbahçe 0-0 Kayserispor

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

1' Maç başladı.

1' Fenerbahçe maça hızlı başladı! Valencia'nın ceza yayından sert şutunda top kaleci Doğan'da kaldı.

 5' Kayserispor etkili geldi! Sağ kanattan gelen ortada ceza sahasında iyi yükselen Henrique'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

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