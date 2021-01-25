Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta
KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Kanga.
CANLI SKOR
Fenerbahçe 0-0 Kayserispor
Goller:
CANLI ANLATIM (İLK YARI)
1' Maç başladı.
1' Fenerbahçe maça hızlı başladı! Valencia'nın ceza yayından sert şutunda top kaleci Doğan'da kaldı.
5' Kayserispor etkili geldi! Sağ kanattan gelen ortada ceza sahasında iyi yükselen Henrique'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.