Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki mücadeleyi bir önceki hafta Beşiktaş - Fenerbahçe derbi karşılaşmasında da düdük çalan hakem Halil Umut Meler yönetecek.
İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Rosier, Ljajic, N'Koudou, Larin
CANLI ANLATIM | KASIMPAŞA 0-0 BEŞİKTAŞ (İLK YARI)
1' Maça Kasımpaşa başladı.