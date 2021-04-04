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Spor

CANLI ANLATIM! Kasımpaşa - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasının canlı anlatımını Star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 18:05 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 19:03
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki mücadeleyi bir önceki hafta Beşiktaş - Fenerbahçe derbi karşılaşmasında da düdük çalan hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Rosier, Ljajic, N'Koudou, Larin

CANLI ANLATIM | KASIMPAŞA 0-0 BEŞİKTAŞ (İLK YARI)

1' Maça Kasımpaşa başladı.

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