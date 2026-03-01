Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı, hakem Alper Akarsu yönetiyor. VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturuyor. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlıyor.

Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Veysel, Gianetti, Paal, Soner, Ceesay, Ballet, Doğukan, Storm, Streek.

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Oosterwolde, Semedo, Levent, Guendouzi, Kante, İsmail, Asensio, Cherif, Kerem.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamıyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, Antalya deplasmanında forma giyemiyor.

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Domenico Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alındığını duyurdu. İtalyan teknik adam Antalyaspor maçında takımının başında yer almıyor.

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ederson'un yanı sıra Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Mert Müldür kart sınırında yer alıyor.

Bu futbolcular kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE, LİGİN TEK NAMAĞLUP TAKIMI

Fenerbahçe, Süper Lig'de namağlup şekilde yoluna devam eden tek takım olarak dikkati çekiyor.

Ligde 15 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, bu maçlarda 52 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 21 gol gördü.

SÜPER LİG'DE 60. RANDEVU

Fenerbahçe, Antalyaspor ile Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya geliyor. İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 59 lig mücadelesinde Fenerbahçe 40 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor, 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 109 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.