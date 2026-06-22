İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2026 Pazartesi / 7 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4643
  • EURO
    53,151
  • ALTIN
    6253.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

CANLI: Arjantin - Avusturya

2026 FIFA Dünya Kupası'nda J Grubu'nda Arjantin ile Avusturya karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımını ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 17:59 - Güncelleme:
CANLI: Arjantin - Avusturya
ABONE OL

2026 FIFA Dünya Kupası'nda (FIFA 2026) J Grubu'nda liderlik mücadelesi yaşanacak. Arjantin ile Avusturya, gruptaki 2'nci maçlarında karşı karşıya gelecek.

Dallas Stadyu'munda oynanacak karşılaşmayı Amin Omar yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Arjantin: Martinez; Molina, Romero, Lisandro, Medina, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Almada, Messi, Lautaro.

Avusturya: Schlager, Posch, Danso, Alaba, Laimer, Seiwald, X.Schlager, Sabitzer, Schmid, Wanner, Gregoritsch.

Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, ilk maçında Cezayir'i 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Güney Amerika ekibinde Lionel Messi karşılaşmada hat-trick'e imza atarak, yıldızlaştı.

Son 8 maçında 8 galibiyet alan Arjantin, böylece 2016'dan beri en iyi serisini yakaladı. Dünya Kupası'nda da son 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Scaloni'nin ekibi, bu arenada önemli bir yenilmezlik serisi yaşadı.

Avusturya da son 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak dikkat çekici bir çıkış yaptı.

Güney Amerika temsilcileriyle oynadığı son 10 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Ralf Ragnick'in ekibinin bu alandaki performansı ise zayıf.

ÖNERİLEN VİDEO

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın evinin önünden kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.