2026 FIFA Dünya Kupası'nda (FIFA 2026) J Grubu'nda liderlik mücadelesi yaşanacak. Arjantin ile Avusturya, gruptaki 2'nci maçlarında karşı karşıya gelecek.

Dallas Stadyu'munda oynanacak karşılaşmayı Amin Omar yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Martinez; Molina, Romero, Lisandro, Medina, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Almada, Messi, Lautaro.

Schlager, Posch, Danso, Alaba, Laimer, Seiwald, X.Schlager, Sabitzer, Schmid, Wanner, Gregoritsch.

Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, ilk maçında Cezayir'i 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Güney Amerika ekibinde Lionel Messi karşılaşmada hat-trick'e imza atarak, yıldızlaştı.

Son 8 maçında 8 galibiyet alan Arjantin, böylece 2016'dan beri en iyi serisini yakaladı. Dünya Kupası'nda da son 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Scaloni'nin ekibi, bu arenada önemli bir yenilmezlik serisi yaşadı.

Avusturya da son 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak dikkat çekici bir çıkış yaptı.

Güney Amerika temsilcileriyle oynadığı son 10 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Ralf Ragnick'in ekibinin bu alandaki performansı ise zayıf.