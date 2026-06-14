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CANLI: Avustralya - Türkiye

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ımızın serüveni başladı. Milliler, D grubundaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz...

HABER MERKEZİ14 Haziran 2026 Pazar 00:56 - Güncelleme:
CANLI: Avustralya - Türkiye
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2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ımızın serüveni başladı. Milliler, D grubundaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geliyor.

BC Place Stadı'nda oynanan mücadele, TSİ 07.00'de başladı. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela yönetiyor. Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapıyor.

İLK 11'LER

Avustralya: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Toure, Irankunda.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.

KENAN YILDIZ İLK 11'DE YOK!

Ay-yıldızlı ekipte tedavisi süren Kenan Yıldız ilk 11'de forma giyemiyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, Kenan Yıldız'ı riske etmeme kararı aldı. 21 yaşındaki futbolcu sakatlığını büyük oranda atlatsa da yeniden nüksetme riskine karşın Avustralya karşısında ilk 11'de başlamadı.

ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

MİLLİ TAKIMIN DİĞER MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasında oynayacağı diğer maçlar şöyle:

20 Haziran Cumartesi:

06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)

26 Haziran Cuma:

05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

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