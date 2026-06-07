Fenerbahçe'de 9 ay sonra başkanlık seçim heyecanı bu hafta sonu yaşanıyor. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik alanda bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştiriliyor ve adaylar Aziz Yıldırım ile Hakan Safi başkanlık için yarışıyor. Genel kurulda 27 bin 138 oy kullanıldı.

CANLI | OY SAYIM İŞLEMİ BAŞLADI

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından kongrede oy sayım işlemine geçildi. Açılan sandıklar ve oy sonuçları şu şekilde;

1. SANDIK:

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

Yönetim Kurulu (Asil): Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif.

Yönetim Kurulu (Yedek): Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit.

HAKAN SAFİ'NİN LİSTESİ

Yönetim Kurulu (Asil): Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan.

Yönetim Kurulu (Yedek): Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.

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