2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. G Grubu ikinci maçında Belçika ile İran kozlarını paylaşıyor.

Turnuvanın gediklisi Belçika, açılış maçında Afrika'nın güçlü temsilcisi Mısır ile 1-1 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Kırmızı Şeytanlar, etkisiz geçen maçta Lukaku'nun oyuna girişi sonrası skorda dengeyi buldu. Rudi Garcia'nın ekibinde gözler, takımın beyni Kevin De Bruyne'de olacak. Tecrübeli yıldız, İran'ın katı savunma bloğunu kırabilmek için yine başrolde olacak.

İki ülke için de gruptan çıkma adına hayati öneme sahip karşılaşma, Los Angeles'taki SoFi Stadium'da oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadelede Arjantinli hakem Dario Herrera düdük çalacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Belçika: Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Trossard, Saelemaekers, Lukaku.

İran: Beiranvand, Rezaeian, Khalilzadeh, Kanani, Nemati, Hardani, Hajisafi, Ghoddos, Ezatolahi, Mohebbi, Taremi.

İran cephesinde ise maç öncesi büyük bir organizasyon krizi yaşanıyor. İlk maçta Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran'ın, maçtan sonra yenilenme antrenmanı yapıp Los Angeles'a geçme talebi Amerikalı yetkililerce reddedildi. İran Futbol Federasyonu, bu kısıtlamalar nedeniyle FIFA'ya resmi şikayette bulunacağını açıkladı.

Asya ekibinde sağ bek Ramin Rezaeian, Yeni Zelanda maçında attığı golle milli takımdaki son iki maçını da boş geçmemiş oldu. Hücum hattında ise Porto'nun yıldızı Mehdi Taremi yine takımın en büyük kozu olacak. Yeni Zelanda maçında sakatlık yaşayan Saeid Ezatolahi'nin durumu maç saatinde belli olacak. İlk maçı kaçıran Alireza Jahanbakhsh ve Roozbeh Cheshmi'nin ise kadroda yer alması bekleniyor.