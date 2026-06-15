2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nun ilk maçında Belçika ile Mısır, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kentinde oynanan mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başladı.

Belçika, tarihinde 15. kez Dünya Kupası'na katılmanın heyecanını yaşıyor. Kırmızı Şeytanlar, daha önce 14 kez boy gösterdiği turnuvada 2018'de üçüncülük ve 1986'da dördüncülük elde etti.

Belçika: Courtais, Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne, Tielemans, Onana, Doku, K. De Bruyne, Trossard, Ketelaere.

Mısır: Shoubeir, Hany, Ibrahim, Fathi, Fatouh, Attia, Lasheen, Zico, Ashour, Salah, Marmoush.