Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Cihan Aydın'ın yönettiği 90 dakikada Anıl Usta ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturuyor.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham.

Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Sakyi, Augusto, Sowe.



Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 5. sırada girdi.

Ligde çıktığı son 5 maçta 2 kez sahadan galip ayrılan, 3 defa da rakipleriyle eşitliği bozamayan siyah-beyazlı takım, Karadeniz ekibini yenerek ilk yarıyı 3 puanla tamamlamayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK VAR

Siyah-beyazlılarda 5 oyuncu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemiyor.

Beşiktaş'ta tedavisi süren Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder, Karadeniz ekibi karşısında formasından uzak kaldı.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamıyor. Ayrıca Toure'nin Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası da bulunuyor.

RAFA SILVA DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta bir süredir yeniden takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın da maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

LİGDE SON 5 MAÇTA KAYBETMEDİ

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye derbide 3-2 kaybettikten sonra çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Deplasmanlarda Antalyaspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü de 2-0 yenen Beşiktaş, geçen hafta konuk olduğu Trabzonspor ile de 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, evinde oynadığı son iki maçta ise Samsunspor ile 1-1, Gaziantep FK ile de 2-2'lik eşitliği bozamadı.

Beşiktaş, söz konusu süreçte 9 puanı hanesine yazdırdı.

5 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tiago Djalo, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri durumunda Zecorner Kayserispor ile oynanacak ikinci yarının ilk maçında cezalı olacak.

DOLMABAHÇE'DE GALİBİYETE HASRET

Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet alamadı.

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda 29 Eylül'de Kocaelispor'u mağlup ettikten sonra sırasıyla Gençlerbirliği'ne 2-1, derbide de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Sonraki süreçte Samsunspor ile 1-1, Gaziantep FK ile de 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, üst üste 4 mücadelede galibiyet alamadı.

İki ayı aşkın süredir sahasında 3 puan alamayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u yenerek sezonun ilk devresini seyircisi önünde galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

RİZESPOR'DA 1 EKSİK 1 BELİRSİZ

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmek için ülkesi Fildişi Sahili'nin milli takım kampına katılan kaleci Fofana ile izinli olan Jurecka, maçta görev yapamıyor.

Tedavisi devam eden Mihaila'nın ise Beşiktaş maçında forma giyip giymeyeceği sağlık ekibinin raporu doğrultusunda netlik kazanacak.

Yeşil-mavili ekip, 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 18 puanla ligde 11'inci sırada bulunuyor.

Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 20 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.