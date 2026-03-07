İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

CANLI! Beşiktaş - Galatasaray

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Bu dev derbinin canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ7 Mart 2026 Cumartesi 17:47 - Güncelleme:
CANLI! Beşiktaş - Galatasaray
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanan derbi, saat 20.00'de başladı. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturuyor.

Süper Lig'de son 3 sezon şampiyonluk ipini önde göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da son 10 maça zirvede girdi. Ligde 24 müsabakada, 18 galibiyet, 4 beraberlik alan "Cimbom" 2 maçtan da puansız ayrıldı. Galatasaray, topladığı 58 puanla derbiye en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider gidiyor.

Siyah-beyazlılar ise 24 mücadelede, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgiyle 46 puan elde etti. Beşiktaş, 25. hafta öncesinde 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğindeki derbi 1-1 berabere bitmişti.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh.

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.