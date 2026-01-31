Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetiyor. VAR koltuğunda ise Davut Dakul Çelik oturuyor.İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Salih, Cerny, Cengiz, El Bilal, Mustafa.
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Bjorlo, Berkan, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.
Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 33 puanla 5'inci sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Konya temsilcisi ise 19 puan ve averajla 13'üncü basamakta bulunuyor.
SİYAH-BEYAZLILAR TAM KADRO
Beşiktaş'ta Konyaspor müsabakası öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Sakatlığını atlatarak antrenmanlara başlayan Wilfred Ndidi'nin maç kadrosunda yer almıyor.
YASİN ÖZCAN ŞANS BEKLİYOR
Beşiktaş'ta yeni transfer Yasin Özcan, şans verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
Aston Villa'dan kadroya katılan genç savunma oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda Beşiktaşlı taraftarların önünde boy gösterecek.
CEZA SINIRINDAKİLER
Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu ceza sınırında yer alıyor.
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure, Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.
KONYASPOR'DAN SON 5 MAÇTA 1 GOL YEDİ
Beşiktaş, ligde Konyaspor ile oynadığı son 5 Süper Lig karşılaşmasında yalnızca 1 gol yedi.
Ligde oynanan son 5 maçın 4'ünü 2-0'lık skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 1 maçı ise 1-0 kaybetti.
Söz konusu süreçte 8 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 1 gol gördü.