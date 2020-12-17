Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Beşiktaş, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip Uysal, Dorukhan, Oğuzhan Özyakup, Atakan Üner, Larin, Güven Yalçın.
TARSUS İDMAN YURDU: Anıl Demir, Onur Şirin, Alperen Pak, Abdussamed Karnuçu, İbrahim Hırçın, Suat Kaya, Şahin Şafakoğlu, Ahmet Furkan Özcan, Asım Hamzaçebi, Sefa Durmuş, Mertcan Çam
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Beşiktaş 0-0 Tarsus İdman Yurdu
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