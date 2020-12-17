İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2020 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6963
  • EURO
    9,4473
  • ALTIN
    466.263
  • BIST100
    1399.36
Spor

CANLI! Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında evinde Tarsus İdman Yurdu'nu konuk ediyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:53 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 20:07
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Beşiktaş, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. 

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip Uysal, Dorukhan, Oğuzhan Özyakup, Atakan Üner, Larin, Güven Yalçın.

TARSUS İDMAN YURDU: Anıl Demir, Onur Şirin, Alperen Pak, Abdussamed Karnuçu, İbrahim Hırçın, Suat Kaya, Şahin Şafakoğlu, Ahmet Furkan Özcan, Asım Hamzaçebi, Sefa Durmuş, Mertcan Çam

CANLI SKOR

Beşiktaş 0-0 Tarsus İdman Yurdu

Goller:

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.