Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Polonyalı FIFA kokartlı Daniel Stefanski oturacak.

Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş,35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada kaybetmeyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor.

Oynadığı maçların 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet alırken, 1 kez de puanları paylaştı. Söz konusu 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Karadeniz temsilcisi, 10 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Batista Mendy, Ozan Tufan, Edin Visca, Muhammed Cham, Danylo Sikan, Banza

SAHASINDAKİ SON 4 MAÇTA 2 GALİBİYET

Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 4 lig müsabakada 2 kez sahadan galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe'yi 1-0 ve Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.

"Kara kartal" sahasında Alanyaspor ile 1-1, Samsunspor'la ise 0-0 berabere kaldı.

RAFA GERİ DÖNDÜ

Siyah-beyazlı takımda Rafa Silva, sarı kart cezasını Sivasspor maçında tamamladı.

Portekizli futbolcu, Trabzonspor müsabakasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.

Ligde yalnızca cezalı olduğu için Sivasspor maçında formasından uzak kalan Rafa Silva, oynadığı 20 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

TRABZONSPOR CEPHESİ

Ligde son 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenmesi halinde söz konusu rakipleri önünde 468 gün sonra 3 puan sevinci yaşayacak.

Trabzonspor'da Dragus ve Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.