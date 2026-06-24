CANLI: Bosna Hersek - Katar

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Bosna Hersek ile Katar kozlarını paylaşacak. Seattle Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
Bosna Hersek, turnuvadaki ilk maçında Kanada ile 1-1 berabere kaldı. İkinci karşılaşmasında İsviçre'ye 4-1 mağlup olan Avrupa temsilcisi, son hafta öncesinde 1 puanda kaldı.
Katar da Dünya Kupası'na İsviçre karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başladı. Asya temsilcisi, ardından Kanada'ya 6-0 yenildi.İLK 11'LER
Bosna-Hersek: Vasilj, Malic, Katic, Radeljic, Kolasinac, Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Alajbegovic, Demirovic, Dzeko
Katar: Abunada, Al-Brake, Pedro Miguel, Gaber, Laye, Khoukhi, Boudiaf, Fathi, Edmilson Junior, Al-Haydos, Afif