İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2026 Çarşamba / 9 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,497
  • EURO
    52,8472
  • ALTIN
    5947.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

CANLI: Bosna Hersek - Katar

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nun son haftasında Bosna Hersek ile Katar karşı karşıya geliyor Mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz...

HABER MERKEZİ24 Haziran 2026 Çarşamba 17:48 - Güncelleme:
CANLI: Bosna Hersek - Katar
ABONE OL

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Bosna Hersek ile Katar kozlarını paylaşacak. Seattle Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Bosna Hersek, turnuvadaki ilk maçında Kanada ile 1-1 berabere kaldı. İkinci karşılaşmasında İsviçre'ye 4-1 mağlup olan Avrupa temsilcisi, son hafta öncesinde 1 puanda kaldı.

Katar da Dünya Kupası'na İsviçre karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başladı. Asya temsilcisi, ardından Kanada'ya 6-0 yenildi.

İLK 11'LER

Bosna-Hersek: Vasilj, Malic, Katic, Radeljic, Kolasinac, Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Alajbegovic, Demirovic, Dzeko

Katar: Abunada, Al-Brake, Pedro Miguel, Gaber, Laye, Khoukhi, Boudiaf, Fathi, Edmilson Junior, Al-Haydos, Afif

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te faciaya ramak kala! Beton blok böyle yere çakıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.