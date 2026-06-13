CANLI: Brezilya - Fas

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nun ilk maçında Brezilya ile Fas karşı karşıya geliyor.

Beş kez Dünya Kupası şampiyonu olan Brezilya, son yılların yükselen futbol ülkelerinden Fas ile kozlarını paylaşıyor. ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'da oynanan mücadele, TSİ saat 01.00'de başladı. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor.

Brezilya, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti yönetiminde 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermeyi hedefliyor. Vinicius Junior, Neymar ve Raphinha gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Sambacılar, turnuvanın en büyük favorileri arasında gösteriliyor.

Fas ise 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek Afrika futbol tarihine geçmişti. Achraf Hakimi ve Brahim Diaz gibi önemli isimlere sahip Kuzey Afrika temsilcisi, son yıllardaki istikrarlı performansını 2026 Dünya Kupası'nda da sürdürmeyi amaçlıyor.

Brezilya: Alisson, Douglas Santos, Gabriel, Marquinhos, Roger Ibanez, Casemiro, Guimaraes, Vinicius, Paqueta, Raphinha, Igor Thiago

Fas: Bono, Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi, El Aynaoui, Bouaddi, El Khannouss, Ounahi, Brahim Diaz, Saibari