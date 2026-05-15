Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak maçta hakem Asen Albayrak düdük çalacak.

Süper Lig'i 4. sırada tamamlaması daha önce kesinleşen siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.

Beşiktaş, bu sezon ise çıktığı 33 maçta 17 galibiyet, 8'er beraberlik ve yenilgi yaşarken, 59 puan topladı.

Siyah-beyazlı ekip, beklentilerin uzağında kaldığı sezonu Rizespor deplasmanında noktalayacak.

Sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibini 1-0 yendi.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Ali Sowe.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Yasin, Ndidi, Asllani, Orkun, Cengiz, El Bilal, Mustafa Hekimoğlu.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor müsabakasında üç oyuncu forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın ve Hyeon-gyu Oh'un yanı sıra özel izinli Felix Uduokhai, sezonun son karşılaşmasında formasından uzak kalacak.

SON 10 MAÇTA 1 YENİLGİ

Siyah-beyazlı takım, Çaykur Rizespor ile ligde oynadığı son 10 maçta 1 kez sahadan yenik ayrıldı.

Beşiktaş, Karadeniz ekibiyle yaptığı söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip bu maçlarda 26 gol atarken, Rize temsilcisi ise 10 gol kaydetti.

Karadeniz ekibi, geçen sezonun 37. haftasında 2-1 kazandığı maçla 18 yıl sonra İstanbul'dan galibiyetle ayrılmıştı.

REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Rizespor karşısında gol rekoru için sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon Süper Lig'de 8 gol kaydeden 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde en fazla gol attığı iki lig sezonundan birini yaşıyor.

2022-2023 sezonunda Feyenoord formasıyla Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) bir sezonda 8 gol atmayı başaran Orkun Kökçü, Rizespor karşısında rakip fileleri havalandırması durumunda bu rekorunu kıracak.

Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkarken 10 gol kaydetti.

48. RANDEVU

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Rize'de oynanacak maçla, 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında ligde oynanan 47 maçın 30'unu siyah-beyazlı takım kazanırken 8'inden ise Karadeniz temsilcisi galibiyetle ayrıldı. Taraflar, 9 karşılaşmada berabere kaldı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 94 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor ise 46 gol kaydetti.

DEPLASMANDA SON 10 MAÇTA KAYBETMEDİ

Siyah-beyazlılar, Rizespor ile deplasmanda oynadığı son 10 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Beşiktaş, söz konusu maçların 7'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, ligde iç sahada Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 10 Eylül 2005'te 1-0'lık skorla elde etti.