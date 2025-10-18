Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Attila, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Laçi, Emrecan, Rak Sakyi, Jurecka.

Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Pina, Mustafa, Okay, Oulai, Tim, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

Ligde 22 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 17 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde son 2 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenmesi halinde art arda üçüncü maçından galibiyetle ayrılmış olacak.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 18 Ekim Cumartesi günü Rize'de yapacakları maçla Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 46 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 28-9 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 92 gole, Çaykur Rizespor 43 golle karşılık verebildi.

RİZE'DE OYNANAN MAÇLAR

İki takım arasında Rize'de oynanan 23 karşılaşmada Trabzonspor 9, Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet elde etti. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavili takım, Rize deplasmanında son 4 sezonda ise 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Rize deplasmanında son galibiyetini 2019-2020 sezonunda 2-1'lik skorla alan bordo-mavililer, 2020-2021 sezonunda rakibi ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 3-2, 2023-2024'te 1-0, 2024-2025'te ise 3-1 mağlup oldu.

SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET

Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında son 5 karşılaşmada 1 galibiyet aldı.

Çaykur Rizespor, söz konusu maçlarda 2021-2022 sezonunda sahasında 3-2, 2023-2024'te deplasmanda 3-2, kendi evinde 1-0, 2024-2025'te evinde 3-1 galip geldi.

Trabzonspor ise bu dönemde tek galibiyetini, en son oynanan karşılaşmada sahasında rakibini 2-0 yenerek elde etti.